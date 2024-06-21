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Бабищева Гликерия Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабищева Гликерия Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9107
Роль персоны
Мать
Дата события
09.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Бабищев Александр Яковлевич
Отец - Бабищев Яков Дмитриевич, крестьянин (Вятская губерния, Нолинский уезд Дворищенская вол. д. Большая Валовская )
Мать - Бабищева Гликерия Михайловна
Воспр. - Горшкова Варвара Прокопиевна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Субботин Яков Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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