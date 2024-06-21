Гирич Антонина Петровна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Гирич Антонина Петровна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 9106
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 09.03.1914
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата крещения
- 09.03.1914
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
- Полная запись
- Урожд. - Гирич Александр Орестович
Отец - Гирич Орест Евфимиевич, крестьянин (Полтавская губерния,Кременчугский уезд Недогарская вол. мест. Власовка)
Мать - Гирич Антонина Петровна
Воспр. - Звягина Анна Захариевна, жена крестьянина (Орловская губерния,Мало-Архангельский уезд Фошнянская вол. с. Папиковуры)
Воспр. - Храмов Григорий Макариевич, крестьянин (Казанская губерния, Спасский уезд Полянская вол. с. Лягушинское)
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