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Гирич Орест Евфимиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гирич Орест Евфимиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9106
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Полтавская губерния,Кременчугский уезд Недогарская вол. мест. Власовка
Дата крещения
09.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Гирич Александр Орестович
Отец - Гирич Орест Евфимиевич, крестьянин (Полтавская губерния,Кременчугский уезд Недогарская вол. мест. Власовка)
Мать - Гирич Антонина Петровна
Воспр. - Звягина Анна Захариевна, жена крестьянина (Орловская губерния,Мало-Архангельский уезд Фошнянская вол. с. Папиковуры)
Воспр. - Храмов Григорий Макариевич, крестьянин (Казанская губерния, Спасский уезд Полянская вол. с. Лягушинское)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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