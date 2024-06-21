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Курчатова Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9104
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Яковлев Алексей Григорьевич
Отец - Яковлев Григорий Яковлевич, запасной фейерверкер (Бирский уезд Андреевская вол. с. Андреевское)
Мать - Яковлева Мария Николаевна
Воспр. - Курчатова Евдокия Андреевна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Шатов Карп Михайлович, запасной унтер офицер (Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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