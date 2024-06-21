Шатов Карп Михайлович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Шатов Карп Михайлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 9100
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 02.03.1914
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной унтер офицер
- Н.П. приписки кратко
- Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.
- Дата крещения
- 02.03.1914
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
- Полная запись
- Урожд. - Лубянова Антонина Васильевна
Отец - Лубянов Василий Григорьевич, запасной рядовой (Вятская губерния, Уржумский уезд Теребиловская вол. д. Поповка)
Мать - Лубянова Екатерина Аркадиевна
Воспр. - Владимирова Ольга Григорьевна, жена крестьянина (Мензелинский уезд Останковская вол. д. Князева)
Воспр. - Шатов Карп Михайлович, запасной унтер офицер (Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.)
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