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Лубянова Екатерина Аркадиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лубянова Екатерина Аркадиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9100
Роль персоны
Мать
Дата события
02.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лубянова Антонина Васильевна
Отец - Лубянов Василий Григорьевич, запасной рядовой (Вятская губерния, Уржумский уезд Теребиловская вол. д. Поповка)
Мать - Лубянова Екатерина Аркадиевна
Воспр. - Владимирова Ольга Григорьевна, жена крестьянина (Мензелинский уезд Останковская вол. д. Князева)
Воспр. - Шатов Карп Михайлович, запасной унтер офицер (Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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