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Немчинов Григорий Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Немчинов Григорий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9098
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Масленникова Евдокия Дмитриевна
Отец - Масленников Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Татьяна Илларионовна
Воспр. - Мызгина Мария Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Немчинов Григорий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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