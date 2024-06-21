Булатова Феодосия Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Феодосия Флоровна

Булатова Феодосия Флоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булатова Феодосия Флоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9097
Роль персоны
Мать
Дата события
28.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Булатова Евдокия Алексеевна
Отец - Булатов Алексей Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Булатова Феодосия Флоровна
Воспр. - Булатов Алексей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Комлева Евдокия Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close