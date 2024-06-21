Кальсин Иерофей Иоакимович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Кальсин Иерофей Иоакимович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 9096
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 28.02.1914
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной младший вахмистр
- Н.П. приписки кратко
- Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.
- Дата крещения
- 28.02.1914
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
- Полная запись
- Урожд. - Шорохова Антонина Антониевна
Отец - Шорохов Антоний Петрович, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Надеждинская вол.)
Мать - Шорохова Прасковья Фаддеевна
Воспр. - Кальсин Иерофей Иоакимович, запасной младший вахмистр (Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.)
Воспр. - Шорохова Соломония Антониевна, крестьянская девица (Надеждинская вол.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.