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Шорохов Антоний Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шорохов Антоний Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9096
Роль персоны
Отец
Дата события
28.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин безземельный
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Надеждинская вол.
Дата крещения
28.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Шорохова Антонина Антониевна
Отец - Шорохов Антоний Петрович, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Надеждинская вол.)
Мать - Шорохова Прасковья Фаддеевна
Воспр. - Кальсин Иерофей Иоакимович, запасной младший вахмистр (Уфимский уезд Турушлинская вол. Крюковский поч.)
Воспр. - Шорохова Соломония Антониевна, крестьянская девица (Надеждинская вол.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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