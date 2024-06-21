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Пердаков Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердаков Петр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9095
Роль персоны
Отец
Дата события
24.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Пердакова Антонина Петровна
Отец - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пердакова Анна Матвеевна
Воспр. - Гордеев Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пердакова Агрипина Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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