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Беляева Анна Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Беляева Анна Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9094
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Беляев Иван Андреевич
Отец - Беляев Андрей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Беляева Анна Матвеевна
Воспр. - Комлева Клавдия Матвеевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Разстегняев Григорий Трофимович, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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