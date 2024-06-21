Лебедева Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева Дарья Матвеевна

Лебедева Дарья Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Дарья Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9093
Роль персоны
Мать
Дата события
20.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лебедев Георгий Петрович
Отец - Лебедев Петр Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лебедева Дарья Матвеевна
Воспр. - Лебедев Федор Максимович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Александра Фаддеевна, жена крестьянина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close