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Масленников Павел Захариевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Павел Захариевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9090
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
15.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Масленников Павел Захариевич
Отец - Масленников Захарий Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Масленникова Матрона Михайловна
Воспр. - Волков Михаил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Гудкова Евдокия Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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