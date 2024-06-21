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Томилин Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Томилин Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9089
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Томилин Иван Васильевич
Отец - Томилин Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Томилина Анна Григорьевна
Воспр. - Хрипунова Елена Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Шапошников Стефан Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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