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Лебедев Павел Платонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Павел Платонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9086
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Козин Федор Сергеевич
Отец - Козин Сергей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Козина Феодосия Матвеевна
Воспр. - Козина Анастасия Сергеевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Павел Платонович, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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