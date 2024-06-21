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Сорокин Дмитрий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Дмитрий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9085
Роль персоны
Отец
Дата события
11.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Сорокина Валентина Дмитриевна
Отец - Сорокин Дмитрий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сорокина Иулиания Михайловна
Воспр. - Разстегняева Пелагея Матвеевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Федеряев Илья Михайлович, мастеровой (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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