Зайцева Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Евдокия Георгиевна

Зайцева Евдокия Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Евдокия Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9082
Роль персоны
Мать
Дата события
09.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Зайцев Федор Сергеевич
Отец - Зайцев Сергей Аполлониевич, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Зайцева Евдокия Георгиевна
Воспр. - Зайцев Николай Аполлониевич, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Зайцева Пелагея Федоровна, жена крестьянина (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close