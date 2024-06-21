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Козина Елена Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Елена Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9081
Роль персоны
Мать
Дата события
08.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Козина Валентина Семеновна
Отец - Козин Семен Георгиевич, рядовой (Симский завод)
Мать - Козина Елена Петровна
Воспр. - Козина Пелагея Георгиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Масленников Дионисий Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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