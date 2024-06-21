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Базунова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9080
Роль персоны
Мать
Дата события
08.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Базунов Федор Яковлевич
Отец - Базунов Яков Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Базунова Анна Ивановна
Воспр. - Разстегняева Прасковья Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Тюпин Николай Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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