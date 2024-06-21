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Круглов Георгий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглов Георгий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9076
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата крещения
01.02.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Мартынов Георгий Иванович
Отец - Мартынов Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мартынова Агрипина Авксентиевна
Воспр. - Круглов Георгий Александрович, мастеровой (Миньярский завод)
Воспр. - Тихонова Елизавета Петровна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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