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Киселев Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселев Николай Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9075
Роль персоны
Отец
Дата события
27.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Катав-Ивановский завол
Дата крещения
27.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Киселева Мария Николаевна
Отец - Киселев Николай Павлович, мастеровой (Катав-Ивановский завол)
Мать - Киселева Екатерина Ивановна
Воспр. - Курчатов Семен Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Салова Анастасия Гавриловна, жена крестьянина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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