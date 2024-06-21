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Лебедева Таисия Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Таисия Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9074
Роль персоны
Мать
Дата события
27.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лебедева Августа Николаевна
Отец - Лебедев Николай Лукианович, крестьянин (Вятская губерния, Уржумский уезд Кузнецовская вол. Лебедев поч.)
Мать - Лебедева Таисия Афанасьевна
Воспр. - Напалкова Любовь Петровна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Рекрутов Иван Андреевич, мастеровой (Усть-Катавский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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