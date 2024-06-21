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Медведева Елизавета Викторовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Медведева Елизавета Викторовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9073
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Миньярский завод
Дата крещения
26.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Сухойкин Григорий Данилович
Отец - Сухойкин Данил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Сухойкина Фекла Викторовна
Воспр. - Горшков Антоний Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Медведева Елизавета Викторовна, крестьянская девица (Миньярский завод)
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