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Лебедев Григорий Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Григорий Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9072
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лебедев Григорий Павлович
Отец - Лебедев Павел Платонович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Лебедева Мария Матвеевна
Воспр. - Лебедева Пелагея Платоновна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Владимир Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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