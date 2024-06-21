Курчатов Вавилий Назариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурчатов Вавилий Назариевич

Курчатов Вавилий Назариевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатов Вавилий Назариевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9071
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Курчатов Вавилий Назариевич
Отец - Курчатов Назарий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Курчатова Мария Дмитриевна
Воспр. - Курчатова Надежда Назариевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Сиденев Александр Константинович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close