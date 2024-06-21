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Масленников Григорий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Григорий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9069
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Сабельников Александр (незак.?)
Мать - Сабельникова Евдокия Федоровна, дочь мещанина (Киев г.)
Воспр. - Масленников Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Евфросиния Андреевна, вдова солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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