Шашков Александр (незак. ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашков Александр (незак. ?)

Шашков Александр (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашков Александр (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
9067
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Шашков Александр (незак. ?)
Мать - Шашкова Елизавета Ивановна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Куренков Павел Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Мария Павловна, крестьянская девица (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close