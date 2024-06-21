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Шашкова Елизавета Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Елизавета Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9067
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Шашков Александр (незак. ?)
Мать - Шашкова Елизавета Ивановна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Куренков Павел Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Мария Павловна, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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