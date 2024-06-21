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Напалков Иван Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Иван Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8185
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Напалкова Нина Стефановна
Отец - Напалков Стефан Иванович, отставной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Напалкова Мария Михайловна
Воспр. - Гордеева Агрипина Ильинична, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Напалков Иван Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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