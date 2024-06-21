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Юдин Адриан Данилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Адриан Данилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8184
Роль персоны
Отец
Дата события
08.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
08.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Юдина Татьяна Адриановна
Отец - Юдин Адриан Данилович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Гуденина Елизавета Адриановна, жена солдата (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Осокин Дмитрий Стефанович, сын крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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