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Кузнецов Матвей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Матвей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8182
Роль персоны
Отец
Дата события
06.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Татьяна Матвеевна
Отец - Кузнецов Матвей Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Марина Александровна
Воспр. - Комлев Андрей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Туманова Елена Георгиевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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