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Шепелева Мария Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелева Мария Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8181
Роль персоны
Мать
Дата события
06.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Шепелев Петр Сергеевич
Отец - Шепелев Сергей Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Шепелева Мария Матвеевна
Воспр. - Пердакова Татьяна Васильевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Шепелев Иосиф Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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