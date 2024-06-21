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Пердаков Андрей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердаков Андрей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8179
Роль персоны
Отец
Дата события
06.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Пердаков Иван Андреевич
Отец - Пердаков Андрей Яковлевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Пердакова Мария Игнатьевна
Воспр. - Пердакова Мария Андреевна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Узюмов Флор Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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