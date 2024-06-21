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Напалкова Ксения Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Ксения Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8177
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Напалкова Ксения Васильевна
Урожд. - Напалкова Татьяна Васильевна
Отец - Напалков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Ксения Матвеевна
Воспр. - Малышев Василий Иванович, крестьянин (Ерал с.)
Воспр. - Напалков Николай Гаврилович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Екатерина Васильевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Клавдия Ивановна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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