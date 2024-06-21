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Титов Иван Владимирович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Титов Иван Владимирович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8176
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
солдат
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.01.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Рындина Татьяна Павловна
Отец - Рындин Павел Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Рындина Анастасия Даниловна
Воспр. - Зайцева татьяна Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Титов Иван Владимирович, солдат (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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