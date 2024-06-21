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Попов Вениамин Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Попов Вениамин Леонтьевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
8172111
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
22.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
техник с/х, лесной кондуктор
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
22.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Попова Елена Вениаминовна
Отец умерш. - Попов Вениамин Леонтьевич, техник с/х, лесной кондуктор (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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