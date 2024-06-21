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Харчевникова Анастасия Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Анастасия Васильевна
Тип записи
о смерти
Номер записи
8166
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
21.06.1904
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
понос
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Карастелев Василий Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Умерш. - Харчевникова Анастасия Васильевна
Отец умерш. - Харчевников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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