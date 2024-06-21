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Пупков Михаил Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Михаил Иванович
Тип записи
о смерти
Номер записи
8157111
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
22.11.1904
Возраст (лет)
2,5
Причина смерти
круп
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Пупков Михаил Иванович
Отец умерш. - Пупков Иван Адрианович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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