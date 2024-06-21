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Буслаев Николай Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Николай Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
8143111
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
16.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Буслаев Василий Николаевич
Отец умерш. - Буслаев Николай Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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