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Бабина Александра Иосифовна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабина Александра Иосифовна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
9050
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
02.06.1904
Возраст (лет)
22
Причина смерти
тиф брюшной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Бабина Александра Иосифовна (1 жена)
Муж умерш. - Бабин Карп Игнатиевич, крестьянин (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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