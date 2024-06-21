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Бабин Карп Игнатиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабин Карп Игнатиевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
9050
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
02.06.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Муратовка с.
Дата смерти
02.06.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Бабина Александра Иосифовна (1 жена)
Муж умерш. - Бабин Карп Игнатиевич, крестьянин (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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