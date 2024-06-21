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Круглова Прасковья Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглова Прасковья Афанасьевна
Тип записи
о смерти
Номер записи
9048
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
31.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
31.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Круглов Константин Федорович
Мать умерш. - Круглова Прасковья Афанасьевна, вдова мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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