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Филипова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Филипова Анна Ивановна
Тип записи
о смерти
Номер записи
9042
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Елабужский уезд Васильевская вол. д. Макан-Пильга
Дата смерти
24.05.1904
Возраст (лет)
24
Причина смерти
после родов
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Филипова Анна Ивановна, крестьянская девица (Вятская губерния, Елабужский уезд Васильевская вол. д. Макан-Пильга)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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