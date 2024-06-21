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Разжигаев Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разжигаев Иван Петрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
9025
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
14.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, Соликамский уезд Городищенская вол. д. Тверитина
Дата смерти
14.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Разжигаев Александр Иванович
Отец умерш. - Разжигаев Иван Петрович, крестьянин (Пермская губерния, Соликамский уезд Городищенская вол. д. Тверитина)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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