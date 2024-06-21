Гуляев Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляев Федор Кузьмич

Гуляев Федор Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуляев Федор Кузьмич
Тип записи
о смерти
Номер записи
9021
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рядовой
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, Верхотурский уезд Кушвинская вол.
Дата смерти
08.05.1904
Возраст (лет)
36
Причина смерти
туберкулез
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Гуляев Федор Кузьмич, рядовой (Пермская губерния, Верхотурский уезд Кушвинская вол.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close