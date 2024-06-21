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Иванов Владимир Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Владимир Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
9015
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
07.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растово
Дата смерти
07.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Иванова Анна Владимировна
Отец умерш. - Иванов Владимир Васильевич, крестьянин (Уфимский уезд Петропавловская вол. д. Растово)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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