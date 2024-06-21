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Юдин И???? Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин И???? Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
8159
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.05.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
01.05.1904
Причина смерти
корь
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Юдин И???? Васильевич
Отец умерш. - Юдин Василий Федорович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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