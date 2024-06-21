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Кручинин Сергей Харитонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинин Сергей Харитонович
Тип записи
о смерти
Номер записи
8129
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
13.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха
Дата смерти
13.04.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Кручинина Мария Сергеевна
Умерш. - Соколов Николай Захариевич, мастеровой (Симский завод)
Отец умерш. - Кручинин Сергей Харитонович, крестьянин (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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