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Золотарев Александр Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Золотарев Александр Петрович
Тип записи
о смерти
Номер записи
8097
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.04.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
02.04.1904
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
корь
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Золотарев Александр Петрович
Отец умерш. - Золотарев Петр Лукич, начальник станции Симская Самаро-Златоустовская ж/д (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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